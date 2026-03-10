Жительницы Ставрополья направили рекордные 2,8 млрд рублей в ПДС

В 2025 году жительницы Ставропольского края направили 2,8 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений (ПДС), что вдвое превышает показатель предыдущего года, подсчитали аналитики СберНПФ. При этом жительницы региона стали чаще пополнять свои ПДС-копилки и активнее переводить туда средства накопительной пенсии.

Фото: сгенерировано нейросетью Сбера ГигаЧат

В 2025 году жительницы Ставропольского края заключили 69 тысяч договоров долгосрочных сбережений в СберНПФ. Из них 2 млрд рублей составили личные взносы, а 800 млн рублей — средства накопительной пенсии. 71% ПДС-копилок на Ставрополье подключили женщины, 29% — мужчины. При этом сберегательницы в три раза увеличили объем личных взносов в программу.

«Жительницы Ставропольского края умеют строить долгосрочные планы, в том числе финансовые. В прошлом году женщины стали в два раза активнее оформлять программу долгосрочных сбережений (ПДС). При этом сберегательницы и откладывать вдолгую в 2025 году стали больше: на 24% увеличили размер среднего текущего взноса — до 5,7 тысячи рублей»,— рассказал Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.