СКФУ и ХНТУ создадут российско-китайский Институт интеллектуальной инженерии

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) в Ставрополе и Хэйлунцзянский университет науки и технологий (ХНТУ) из Китая подписали соглашение о создании совместного Института интеллектуальной инженерии, сообщают пресс-службы университетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ректоры вузов Татьяна Шебзухова и Мэн Шанцзюй поставили подписи под документом в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в образовании. Соглашение действует 15 лет с возможностью продления и объединяет усилия двух стран по подготовке специалистов в искусственном интеллекте, обработке больших данных, электротехнике и электроэнергетике.

Инициатива возникла после серии встреч лидеров вузов. В декабре 2025 года китайская делегация посетила Ставрополь, где ознакомилась с инфраструктурой СКФУ, а ректор Шебзухова провела переговоры с представителями ХНТУ и министром образования провинции Хэйлунцзян Ван Шаосуном по видеоконференцсвязи. Эти обсуждения заложили основу для партнерства: тогда стороны договорились о проектах в биотехнологиях, ИИ и электроэнергетике, а также сетевых программах, обмене студентами и стажировках преподавателей. В январе 2026 года делегация СКФУ во главе с и.о. проректора Альбертом Кумуковым посетила Харбин и подтвердила планы по запуску института с двойными дипломами.

Институт запустит шесть образовательных программ: три бакалаврских — "Электроэнергетика и электротехника", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", "Информационные системы и технологии" — с набором не менее 100 студентов ежегодно по каждой. Три магистерских — "Электроэнергетика и электротехника", "Математика и компьютерные науки", "Информационные системы и технологии" — примут по 50 человек на программу. Преподаватели обоих вузов поведут занятия на английском языке, а СКФУ направит в Китай своих высококвалифицированных специалистов. Выпускники получат дипломы СКФУ и ХНТУ, что повысит их востребованность на глобальном рынке труда.

Станислав Маслаков