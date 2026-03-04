Ставропольский край по итогам 2025 года занял на 16 место по вводу жилья в РФ

Ставропольский край в 2025 году ввел в эксплуатацию 1,869 млн кв. м жилья, что обеспечило региону 16-е место среди субъектов РФ и второе в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает минстрой СК.

Министр строительства и архитектуры региона Андрей Уваров отметил перевыполнение планового показателя национального проекта «Инфраструктура для жизни» почти на 50%. Индивидуальное жилищное строительство доминирует: застройщики сдали 1,142 млн кв. м, а многоквартирные дома добавили 727,3 тыс. кв. м.

Эта динамика продолжила тренд роста, который регион демонстрирует с 2019 года. Объем ввода жилья тогда составлял 1,177 млн кв. м, а к 2024 году вырос до 1,89 млн кв. м — плюс 61%. В 2025-м край добавил еще 8%, достигнув итогового показателя 1,869 млн кв. м. Ранние данные за 11 месяцев показывали уже 1,8 млн кв. м с перевыполнением плана на 145%, где ИЖС внесло 1,2 млн кв. м, а многоквартирные объекты — 692 тыс. кв. м.

Ключевые причины успеха кроются в государственной поддержке и спросе на ИЖС. Нацпроект «Инфраструктура для жизни» с 2025 года стимулирует отрасль: за девять месяцев ввели 1,6 млн кв. м, превысив план на 130%, причем многоквартирные дома выросли на 14% год к году. Региональный проект «Жилье» к 2030 году ставит цель в 8 млн кв. м; край выполнил ее уже на 26,2%.

В 2026 году край уверенно стартовал: за январь–февраль ввели 302 тыс. кв. м при годовой цели 1,3 млн кв. м. Лидерство в СКФО сохраняется: край втрое опережает соседей. Перспективы позитивные — параллельно растут инфраструктура и объемы работ: за семь месяцев 2025-го строительные работы достигли 131,2 млрд руб., ввели 6454 здания.

Станислав Маслаков