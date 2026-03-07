Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ставрополь занял 85-е место по качеству общественного транспорта

Ставрополь расположился на 85-м месте среди российских городов по качеству общественного транспорта. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании SIMETRA.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Эксперты оценивали физическую и ценовую доступность транспорта, функциональность маршрутной сети, комфорт и удобство поездок. Критериями также стали устойчивость и безопасность транспортной системы.

Кроме того, Пятигорск занял 56-е место, Нальчик – 82-е место, Махачкала – 94-е место, а Владикавказ – 92-е место.

Мария Хоперская

