Ставрополь занял 85-е место по качеству общественного транспорта

Ставрополь расположился на 85-м месте среди российских городов по качеству общественного транспорта. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании SIMETRA.

Эксперты оценивали физическую и ценовую доступность транспорта, функциональность маршрутной сети, комфорт и удобство поездок. Критериями также стали устойчивость и безопасность транспортной системы.

Кроме того, Пятигорск занял 56-е место, Нальчик – 82-е место, Махачкала – 94-е место, а Владикавказ – 92-е место.

Мария Хоперская