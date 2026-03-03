Суд Ставропольского края оставил в силе закон об усыплении бездомных животных

Суд Ставропольского края отказал зоозащитникам в признании недействующим регионального закона, допускающего усыпление бездомных животных, сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.

Коллективный иск подали местные активисты и волонтеры, которые считают норму жестокой и избыточной мерой в отношении бродячих собак и кошек. Рассмотрение иска прошло в начале марта 2026 года, решение по нему можно обжаловать в течение месяца.

Закон, действующий на Ставрополье с 26 ноября 2024 года, регламентирует обращение с бездомными животными и разрешает усыпление только в строго ограниченных случаях. Власти края и прокуратура пояснили суду, что эвтаназию допускают, если животное неизлечимо больно и мучается, страдает от тяжелой болезни, проявляет немотивированную агрессию по отношению к людям или в случае официально введенного режима экстремальной ситуации. Такой режим в регионе пока ни разу не объявляли, поэтому в практике применяют пока только первые два основания.

В 2025 году краевые власти и региональные депутаты уточнили критерии агрессии и порядок фиксации нападений: агрессию выявляют в пунктах временного содержания (ПВС), а факт нападения на человека должен быть подтвержден протоколами правоохранительных органов, медицинскими документами и другими доказательствами. При этом официальные разъяснения подчеркивают, что собаки, проявляющие агрессию изза защиты территории, еды или щенков, не подпадают под признак «немотивированной агрессии» и не могут быть усыплены по этой причине.

Зоозащитники и волонтеры утверждают, что в ПВС критерии применяют слишком широко и не прозрачно, отмечая, что усыпляют не только тяжелобольных и агрессивных животных, но и спокойных собак, ранее не проявлявших угрожающего поведения. Активисты приводят данные о жалобах на жестокое обращение с животными в отдельных приютах, в том числе о массовом уничтожении трупов собак без надлежащего учета.

Суд, опираясь на позицию властей и прокуратуры, указал, что закон не разрешает произвольного усыпления и не отменяет обязанности отлова, стерилизации, вакцинации и возврата неагрессивных животных в места их обитания, как это предусмотрено федеральным законодательством. Власти утверждают, что после введения норм количество зафиксированных нападений бездомных животных на людей снизилось, хотя полную статистику публикуют частично. Суд не нашел нарушений федерального законодательства и конституционных прав граждан и поэтому отказал в удовлетворении иска.

Прокуратура отдельно отметила, что инциденты, связанные с жестоким обращением с животными, должны проверяться правоохранительными органами, но это не дает оснований отменять закон целиком. Подобные нормы об усыплении уже действуют как минимум в 15 регионах России, а в нескольких субъектах законопроекты находятся в стадии подготовки. В Ставропольском крае спор вокруг новых правил ведется с 2023 года, когда региональные депутаты начали обсуждать идею легализации эвтаназии для агрессивных бездомных собак, а затем возвращались к поправкам после реакции федеральных органов и общественных организаций.

Станислав Маслаков