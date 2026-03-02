В Дагестане запустили крупнейшую СЭС мощностью 102 МВт

Компания «УК Новая Энергия» ввела в эксплуатацию Дербентскую солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 102,3 МВт в Дагестане, сообщает пресс-служба минэнерго Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минэнерго Дагестана Фото: Минэнерго Дагестана

Инвесторы вложили 10,9 млрд руб. в проект, расположенный в селе Авадан Дербентского района, в 10 км от города Дербента. Станция занимает 305 га земли, которую власти республики выделили в аренду без торгов, и устранили инфраструктурные барьеры для ее строительства.

Строительство стартовало в октябре 2024 года по соглашению, подписанному главой Дагестана Сергеем Меликовым с «УК Новая Энергия», входящей в ГК «Солар Системс». Работы координировал Проектный офис по развитию ВИЭ в республике в рамках федеральной программы договоров о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ). На площадке установили почти 190 тыс. двухсторонних солнечных панелей российского производства и проложили свыше 800 км подземных кабельных линий. Первоначальные оценки мощности составляли 100 МВт с инвестициями 6,2–7 млрд руб., но итоговый проект вырос до 102,3 МВт при увеличенных вложениях.

СЭС вырабатывает около 160 млн кВт·ч электроэнергии ежегодно — это 3% от общего объема производства всех станций Дагестана. Энергия поступает на оптовый рынок с 1 января 2026 года, снижая зависимость региона от традиционных источников. Проект создаст 25 постоянных рабочих мест для высококвалифицированных специалистов и обеспечит налоговые отчисления в 60 млн руб. в год в бюджет республики. На стадии стройки задействовали до 300 человек.

Ранее, в первом квартале 2026-го, власти анонсировали пуск как ключевой шаг в развитии «зеленой» энергетики на Юге России. Дербентская СЭС стала крупнейшей в регионе и одной из лидирующих в стране, поддерживая план СКФО по генерации 1,5 ГВт от ВИЭ к 2030 году. Проект усиливает позиции Дагестана в возобновляемой энергетике, где Ставропольский край уже лидирует.

Станислав Маслаков