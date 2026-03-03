На Ставрополье 81% сельхозугодий подвержены ветровой эрозии

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Сельское хозяйство» и поднял проблему опустынивания земель. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что водной и ветровой эрозии подвержено около 70 млн га земель по всей России, а в Ставропольском крае этот риск затрагивает почти 81% сельхозугодий, особенно восточные территории. Глава региона подчеркнул стратегическую важность вопроса для экономики края, где земля обеспечивает благополучие тысяч семей.

Владимир Владимиров предложил привлечь к разработке плана крупных научных институтов. По поручению президента Агентство стратегических инициатив совместно с правительством РФ готовит план мероприятий по охране земель, который предусматривает единую систему сохранения плодородия почв. Представители всех крупных агропромышленных регионов внесут свои предложения на заседании комиссии.

Ставрополье активно борется с эрозией. Регион восстанавливает полезащитные лесополосы, улучшает пастбища и травостой. Краевой мелиоративный комплекс — крупнейший в стране: сейчас орошается 110 тыс. га земель, а к 2030 году власти планируют довести эту площадь до 137 тыс. га. Эти меры сохранят плодородие и обеспечат стабильную работу аграриев.

Проблема опустынивания актуальна не только для юга России, но и для всей страны из-за климатических изменений. Минсельхоз РФ к 2026 году уточнит границы деградированных земель с помощью спутникового мониторинга совместно с Институтом космических исследований РАН. На основе этих данных создадут региональные планы для точечного применения природоохранных технологий.

Владимир Владимиров возглавляет комиссию Госсовета по сельскому хозяйству с июля 2024 года по указу президента. Ранее он предлагал включить борьбу с опустыниванием в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Ставрополье уже показывает рекордные урожаи зерновых в 2025 году благодаря инвестициям и технологиям, что подтверждает лидерство края в производстве зерна.

Станислав Маслаков