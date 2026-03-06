Главные новости за 6 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти расторг соглашение с ООО «Полекс–фарм» о ведении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ «Санкт-Петербург» и взыскал с компании 5 млн рублей. Поводом для разбирательства стали итоги проверок, выявивших, что резидент не выполнил обязательства по подготовке к строительству фармацевтического завода.

Группа «Азимут» планирует построить спа-центр при гостинице на углу Фонтанки и Лермонтовского проспекта. Под постройку площадью около 1,5 тыс. кв. м используют территорию парковки со стороны Фонтанки.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко пообещал построить дублер Парнасского путепровода в течение 6 лет. Он сообщил, что власти уже прорабатывают реконструкцию проспекта Энгельса до КАД, чтобы удвоить пропускную способность узла.

Также Николай Линченко заявил, что станцию метро «Богатырская» откроют в 2029 году. Вестибюль разместят на пересечении Богатырского проспекта и Камышовой улицы.

Губернатор Александр Беглов анонсировал запуск КПО «Островский» в конце марта. Мощность комплекса составит 600 тыс. тонн отходов в год, начало работы приурочат к форуму «Экология большого города».

«Метрострой Северной столицы» объявил конкурс на облицовку натуральным камнем станций «Богатырская» и «Каменка». Максимальная цена контракта — 1,559 млрд рублей, завершить работы нужно до 30 июня 2028 года.

СПбГУ направил обращение послу Польши Кшиштофу Краевскому с требованием добиваться освобождения археолога Александра Бутягина и не допустить его экстрадиции. Подробнее о деле — в материале «Экспедиция откладывается».

«Горэлектротранс» потратит 527 млн рублей на модернизацию систем автономного хода у 49 троллейбусов. Подрядчику предстоит заменить элементную базу и обеспечить утилизацию отработавших батарей.

Двух пациентов с оспой обезьян выписали из больницы имени Боткина.

Объявлен конкрурс конкурс на проектирование систем водоснабжения и канализования поселка Стрельна за 94,5 млн рублей. Завершить работы планируют до 23 декабря 2028 года.

Бюджеты муниципалитетов Мурманской области получили 64,1 млн рублей туристического налога за 2025 год. Больше всего поступило в Мурманск — 26,8 млн рублей.

В Петербурге подготовили проект переноса зданий Фарфоровского поста для строительства ВСМ Петербург — Москва. Экспертиза согласовала смещение нескольких домов на 14–23 м с использованием гидравлических домкратов.