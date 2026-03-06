Смольный расторг соглашение о строительстве фармзавода в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) к ООО «Полекс–фарм» о расторжении соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С компании также взыскан штраф в размере 5 млн рублей. Поводом для разбирательства стали итоги проверок, выявивших, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» не выполнил обязательства по подготовке к строительству фармацевтического завода.

Проект «Полекс–фарм» был одобрен экспертным советом ОЭЗ в августе 2023 года. Компания планировала вложить около 2 млрд рублей в создание производства дженериков и инновационных препаратов на участке площадью 1 га.

Ввод объекта в эксплуатацию был намечен на лето 2026 года. Однако проведенная КППИиТ в 2024 году проверка показала, что инвестор не обращался за получением технических условий для подключения к инженерным сетям, и нарушения так и не были устранены, что и привело к судебному иску.

Эксперты отмечают, что подобные споры находятся на стыке частного и публичного права: государство защищает не только договорные отношения, но и стратегические интересы развития фармацевтики и импортозамещения.

Суды в таких случаях обычно поддерживают госорганы, особенно при очевидных нарушениях. В настоящее время «Полекс–фарм» подала апелляционную жалобу на решение суда.

Андрей Маркелов