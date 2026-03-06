Линченко пообещал построить дублера Парнасского путепровода в течение шести лет

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» от 5 марта заявил, что власти города прорабатывают реконструкцию проспекта Энгельса до КАД. Речь идет о так называемом Парнасском путепроводе, который становится «узким горлышком» во время заторов. Смольный в течение шести лет рассчитывает построить рядом дублера, который удвоит пропускную способность этого узла.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что администрация Петербурга выделила 157 млн рублей на проектирование трамвайной линии между Парнасом и Буграми. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания и подготовить проект по реконструкции улиц Михаила Дудина, Заречной и Федора Абрамова.