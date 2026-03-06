На облицовку станций метро «Богатырская» и «Каменка» выделили 1,5 млрд рублей

«Метрострой Северной столицы» объявил конкурс на облицовку натуральным камнем двух новых станций петербургского метрополитена — «Богатырской» и «Каменки». Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, максимальная стоимость контракта составляет 1,559 млрд рублей, завершить все работы подрядчик должен до 30 июня 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Входной павильон станции «Каменка». Рендер АО "«Ленметрогипротранс»

Фото: АО «Ленметрогипротранс» Входной павильон станции «Каменка». Рендер АО "«Ленметрогипротранс»

Фото: АО «Ленметрогипротранс»

Согласно техническому заданию, приступить к отделке «Богатырской» необходимо с 1 декабря 2026 года, а «Каменки» — с 1 августа 2027 года. Подрядчику предстоит согласовать с проектировщиками цвета, фактуру материалов и эскизы архитектурных элементов, которые будут использованы в пассажирских зонах и наружной отделке.

Тоннели до новых станций уже проложены — проходческий щит завершает работу и движется к демонтажной камере. От проектных решений будет зависеть не только внешний вид станций, но и их устойчивость к таким эксплуатационным особенностям, как следы от водопроявлений.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что вице-губернатор Петербурга Николай Линченко пообещал открыть «Богатырскую» в 2029 году, она станет продолжением «зеленой» ветки на севере города.

Андрей Маркелов