Турналог принес муниципалитетам Мурманской области 64,1 млн рублей за 2025 год
Бюджеты муниципальных образований Мурманской области по итогам 2025 года получили 64,1 млн рублей туристического налога. Об этом сообщили «Ведомостям Северо-Запад» в региональном министерстве туризма и предпринимательства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Наибольшие поступления обеспечил Мурманск — почти 26,8 млн рублей. Далее следуют Кировск (более 12,5 млн рублей) и Териберка (более 3,7 млн рублей). Также значительные суммы полчили бюджеты Печенгского округа (более 3,6 млн рублей) и Мончегорска (более 2,7 млн рублей).
Туристический налог действует в регионе с 1 января 2025 года в муниципалитетах, где его поддержали местные советы депутатов. Он не введен в ЗАТО Островной и ЗАТО Видяево. Итоговую сумму за первый год подсчитали в феврале 2026 года, поскольку уплата за IV квартал 2025 года приходилась на конец января. Полученный результат превысил прежний прогноз властей: в 2025 году ожидаемые поступления оценивались в 54,5 млн рублей.
Опрошенные изданием эксперты считают, что турналог может поддержать развитие инфраструктуры, однако указывают на риски распределения средств. В частности, представители отрасли отмечают, что налог поступает в общий бюджет и важно обеспечить прозрачность целей, на которые именно направляются эти доходы.