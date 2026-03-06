Комплекс по переработке отходов «Островский» в Ленобласти запустят в марте

Губернатор Александр Беглов анонсировал открытие второго совместного с Ленинградской областью комплекса по переработке отходов (КПО) «Островский». Об этом глава города сообщил 5 марта в программе «Новый взгляд» на телеканале «78».

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области КПО «Островский» в Ленобласти

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

По словам господина Беглова, объект построен преимущественно на средства Петербурга, но располагается на территории соседнего региона. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в конце марта — торжественный запуск приурочат к проведению форума «Экология большого города».

Мощность нового КПО составит 600 тысяч тонн отходов в год. Предприятие станет высокотехнологичным объектом: процесс сортировки там будет максимально автоматизирован с применением искусственного интеллекта и робототехники.

Из общего потока планируется извлекать полезные фракции (макулатуру, стекло, металл, пластик) для последующей переработки, а органику превращать в безопасный техногрунт. Градоначальник напомнил, что «Островский» станет вторым объектом совместного пользования двух регионов после КПО «Волхонка».

Андрей Маркелов