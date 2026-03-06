Экспертиза согласовала перенос зданий Фарфоровского поста для строительства ВСМ

В Петербурге подготовлен проект перемещения зданий объекта культурного наследия «Историческая железнодорожная станция “Фарфоровский пост”» в рамках строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва. Положительное заключение на решения по переносу дала государственная историко-культурная экспертиза.

Согласно акту, жилые дома Фарфоровского поста 40, лит. А, 44, лит. А и 48, лит. А планируется сместить на 14,09 м, 14,10 м и 14,20 м от железнодорожных путей в юго-западном направлении. Здание вокзала станции «Фарфоровская» предполагается переместить на 22,65 м от путей в северо-восточном направлении, а дом 54, лит. А — на 14,36 м в юго-западном и на 20,30 м в юго-восточном направлении. При этом здания Фарфоровского поста 46, лит. А и 52, лит. А перемещать не планируется.

Эксперты указали, что перенос предполагается выполнять без разборки надземной части — в пределах котлованов, подготовленных до начала работ. Основанием движения станет распределительная плита, а перемещение будет выполняться за счет горизонтального усилия гидравлических домкратов с переводом зданий с существующего фундамента на новый.

Артемий Чулков