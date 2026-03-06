Смольный планирует открыть станцию метро «Богатырская» в 2029 году

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» заявил, что новую станцию «зеленой» ветки метро «Богатырская» откроют в 2029 году.

Вестибюль расположится на пересечении Богатырского проспекта и Камышовой улицы и будет оснащен выходами с обеих сторон дороги. Близость общественного транспорта и интеграция остановок позволят пассажирам комфортно добираться до станции.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Смольный рассчитывает возвести дублера Парнасского путепровода в течение шести лет. Дело в том, что мост, соединяющий выезды КАД и проспект Энгельса, становится «бутылочным горлышком» для автомобилистов во время заторов.

Андрей Маркелов