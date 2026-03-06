СПбГУ призвал посла Польши добиться освобождения археолога Бутягина

Санкт-Петербургский государственный университет направил официальное обращение чрезвычайному и полномочному послу Польши в РФ Кшиштофу Краевскому с требованием вмешаться в ситуацию вокруг задержанного археолога Александра Бутягина.

Письмо, подписанное студентами и сотрудниками вуза, опубликовано на сайте СПбГУ 6 марта. Вуз настаивает на немедленном освобождении ученого из-под стражи, предотвращении его экстрадиции и проведении прозрачного расследования с соблюдением международных норм.

В обращении представители университета назвали задержание господина Бутягина «политическим произволом», а выдвинутые против него обвинения — абсурдными.

«Обвинения в отношении ученого носят абсурдный характер и напрямую связаны с его научной деятельностью в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в Республике Крым — неотъемлемой части Российской Федерации»,— говорится в тексте письма.

Авторы подчеркивают, что археолог с мировым именем ведет исследования на Керченском полуострове несколько десятилетий и всегда имел все необходимые разрешения на работы от компетентных органов, включая власти Украины до 2014 года.

Андрей Маркелов