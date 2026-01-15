Экспедиция откладывается

В Окружном суде Варшавы в четверг, 15 января, прошло первое заседание по вопросу экстрадиции петербургского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина в Украину. Его обвиняют в проведении археологических раскопок в Керчи. Как утверждает украинская сторона, ученые не согласовали работы с Киевом и нанесли повреждения объекту культурного наследия в размере 369 млн рублей. Сам господин Бутягин отмечает, что высылка в Украину угрожает его жизни. Адвокат настаивает, что судья может быть заинтересован в исходе дела.

Первое заседание Окружного суда Варшавы по запросу Украины о выдаче российского археолога Александра Бутягина прошло в закрытом режиме в четверг, 15 января. Как передают польские журналисты, в здание суда пришел также представитель посольства России в Польше. Александр Бутягин, доставленный в зал заседаний, сообщил им, что чувствует себя хорошо. Адвокат российского ученого Адам Доманьский настаивал на переносе слушания, сославшись на нехватку времени для ознакомления с материалами дела. Со слов стороны защиты, окончательную версию документа с переводом они получили утром перед заседанием. Впрочем, судья отказал господину Доманьскому в отложении. По данным РИА Новости, адвокат также просил затребовать у украинской стороны данные об «основаниях обвинения» своего подзащитного. Деяние археолога не может быть основанием для экстрадиции, потому что не является уголовно наказуемым, настаивает господин Доманьский.

Сам господин Бутягин заявил, что его экстрадиция в Украину составит угрозу для его жизни и здоровья, поскольку он является гражданином России. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский также уверен, что в случае экстрадиции арестованного археолога Александра Бутягина на Украину физическое состояние и жизнь ученого окажутся в опасности. Об этом он написал в обращении к министру юстиции, генеральному прокурору Польши Вальдемару Журеку и европейским коллегам. Документы были отправлены в декабре.

Сотрудник Эрмитажа в том числе, по словам адвоката, отвергает претензии Киева, ссылаясь на то, что работает ради науки и человечества. Он никогда не сталкивался с проблемами в уведомлении властей о проведении археологических раскопок, настаивает адвокат. До 2014 года археолог согласовывал экспедиции с Украиной, после — с российской стороной в связи с невозможностью получить разрешение от первых. Сам факт работы без разрешения Украины защита не отрицает. При этом на уточняющий вопрос, пытался ли сам господин Бутягин обратиться за разрешением к Украине, адвокат ответил уклончиво: «Мне об этом ничего неизвестно».

Касательно обвинения в причинении ущерба на сумму свыше 200 млн гривен (около 369 млн рублей) господин Доманьский потребовал от украинской стороны предоставить детальные расчеты. «Защита предложила обратиться к украинской стороне с просьбой предоставить информацию, на каком основании была рассчитана эта сумма и чего именно касаются эти разрушения»,— рассказал журналистам Адам Доманьский.

В итоге защита российского археолога подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского. В обоснование адвокат указал на «сомнения в его беспристрастности», напомнив, что ранее тот отказал в высылке в Германию украинца Владимира Журавлева, который подозревается в соучастии в теракте на газопроводе «Северный поток». Это, по мнению защиты, ставило под вопрос объективность судьи в столь же политизированном деле против российского гражданина. После заявления об отводе судьи заседание было прервано. Судья удалился в совещательную комнату, после чего огласил решение об отложении слушания. По информации защиты, следующее заседание может состояться через одну-две недели.

Отметим, что польский суд, в свою очередь, обязан действовать в рамках Европейской конвенции об экстрадиции, оценив формальные требования и проверив отсутствие оснований для отказа. При этом, если суд все же признает экстрадицию допустимой, последнее слово останется не за ним, а за министром юстиции Польши.

До своего ареста господин Бутягин сам анонсировал в соцсетях лекционный тур «Последний день Помпеи». 1 декабря он выступил в Праге, 2 декабря — в Амстердаме, а 4 декабря — в Варшаве. Еще одна лекция планировалась 5 декабря в Белграде. Александра Бутягина задержало Агентство национальной безопасности Польши в Варшаве 4 декабря 2025 года. При этом, отмечают в российском посольстве страны, их об этом уведомили лишь 9 декабря. В публичное пространство новость об аресте ученого попала 11 декабря, по данным “Ъ”, из-за желания родственников сотрудника Эрмитажа не афишировать ситуацию.

Александр Бутягин родился в 1971 году в Ленинграде. В 1993 году с отличием окончил исторический факультет ЛГУ, защитив дипломную работу по теме Мирмекия — античного города, основанного греками на берегу Керченского пролива (современный мыс Карантинный в черте города Керчь в Крыму). Специалист в области истории Северного Причерноморья, автор более 150 научных работ, известный популяризатор науки, востребованный лектор и куратор выставок. Ответственный секретарь археологической комиссии Эрмитажа, член ученого совета музея. Ассистент кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета.

С 1999 года Александр Бутягин руководит работами российской Мирмекийской археологической экспедиции, исследующей остатки Мирмекия. После присоединения Крыма к РФ он продолжил вести раскопки на полуострове. В 2024 году Служба безопасности Украины заочно предъявила археологу обвинение по ч. 4 ст. 298 Уголовного кодекса страны — «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия». Тогда же СБУ заявила, что намерена объявить господина Бутягина в международный розыск за «разграбление украинского культурного наследия».

Как рассказал руководитель Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН Владимир Кузнецов, Александр Бутягин всегда скрупулезно выполнял правила проведения археологических исследований. «Для раскопок нужно получать специальную лицензию, которая называется "открытый лист". Когда Крым был в составе Украины, то это разрешение выдавало Министерство культуры Украины. И Александр Михайлович честно выполнял эти требования, никогда не нарушая правил,— рассказал Владимир Кузнецов.— А в 2014 году Крым стал российским, и теперь разрешение выдает Министерство культуры РФ под научным контролем Института археологии РАН. Поэтому Александр Михайлович продолжил раскопки в соответствии с этими правилами. Но все работы, которые ведутся в Крыму нашими специалистами, любыми, необязательно археологами, с точки зрения Украины считаются незаконными. И у них очень нелепый подход: раз человек ведет раскопки по российскому открытому листу, значит, он уничтожает памятник. Хотя это чушь и бред, ведь речь идет об известном археологе и его научной работе. Но для украинских властей это политический вопрос — показать, кто в Крыму хозяин. Это просто попытка наказать хоть кого-нибудь, чтобы другим ученым было неповадно там работать».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в деле Ukraine vs. Russia (re Crimea), Grand Chamber 2024, установил, что Россия осуществляет effective control над Крымом с 2014 года — это означает, говорит юрист Даниил Кадыров, что де-факто российские власти (включая выдачу разрешений на раскопки) контролируют территорию, и господин Бутягин не мог получить разрешения от Украины, так как это было объективно невозможно. Польша, признавая де-юре суверенитет Украины, как и большинство ЕС, тем не менее, обязана учитывать реальность effective control при оценке риска нарушения прав человека в случае экстрадиции (non-refoulement), пояснил собеседник.

В СПбГУ, где также работал Александр Бутягин, ситуацию назвали «политическим произволом».

«На протяжении всей своей профессиональной деятельности, вне зависимости от геополитических обстоятельств, Александр Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические»,— заявили "Ъ Северо-Запад" в Эрмитаже. Там подтвердили, что господин Бутягин получал разрешение от государственных органов исполнительной власти сначала Украины, а с 2014 года — России. «Все археологические выезды оформлялись приказами по Государственному Эрмитажу и договорами. Все находки передавались по принадлежности — в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник»,— добавили в Эрмитаже.

Арест Александра Бутягина «вновь подтверждает актуальность нашего предупреждения об опасности поездок без острой необходимости россиян в Польшу и другие страны с недружественными режимами», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что российские власти считают ситуацию «исключительно политической провокацией» и будут добиваться скорейшего освобождения археолога. «Правовым произволом» назвал ситуацию и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что «главное сейчас — добиться освобождения этого российского гражданина».

