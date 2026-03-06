На проект системы водоснабжения в Стрельне планируют выделить более 94 млн рублей

В Санкт-Петербурге объявили конкурс на проектирование систем водоснабжения и канализования поселка Стрельна. Начальная цена составляет 94,5 млн рублей, следует из карточки, размещенной на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет осуществить сбор исходных данных, выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации и получить все необходимые согласования. Конечный срок выполнения работ — 23 декабря 2028 года.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 23 марта.

Артемий Чулков