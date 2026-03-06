К гостинице «Азимут» на набережной Фонтанки пристроят спа-центр

Группа «Азимут» планирует построить спа-центр при гостинице «Советская» (она же «Азимут»,— Ъ), расположенной на углу набережной реки Фонтанки и Лермонтовского проспекта, сообщает «Деловой Петербург». Под новую постройку площадью около 1,5 тыс. кв. метров будет использована территория существующей гостиничной парковки со стороны Фонтанки, рядом с Рахманиновским сквером. На днях был опубликован акт историко-культурной экспертизы, необходимый для реализации проекта.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Участники рынка отмечают, что наличие собственного спа с бассейном становится значимым конкурентным преимуществом для отелей категории выше «трех звезд». Такая инфраструктура позволяет повысить загрузку в низкий сезон и привлекает не только постояльцев, но и жителей города. Обычно подобные объекты характерны для пятизвездочных отелей, однако примеры успешной реализации есть и в «четверках» — например, Muse of City на Невском или Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel.

Эксперты полагают, что решение построить отдельный спа-центр может быть продиктовано высокой востребованностью уже действующего при отеле банного комплекса. При этом рисков у проекта меньше, чем у многих других построек в историческом центре, так как здание гостиницы не является объектом культурного наследия.

Андрей Маркелов