ГЭТ потратит 500 млн рублей на замену батарей у троллейбусов с автономным ходом

СПб ГУП «Горэлектротранс» (ГЭТ) объявило конкурс на модернизацию систем автономного хода у 49 троллейбусов. Начальная максимальная цена контракта составляет 527 млн рублей. Как следует из технической документации, работы затронут не только первые машины «Тролза», поступившие в парк в 2017 году, но и более поздние белорусские троллейбусы производства «Белкоммунмаш» (модель 32100D), оснащенные литий-ионными батареями «Лиотех-Инновации».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит увеличить дальность автономного хода транспорта за счет модернизации элементной базы и применения компонентов с повышенной энергоемкостью. Это уже не первый опыт ГЭТ по обновлению батарей — год назад предприятие модернизировало 35 троллейбусов «Тролза 5265.08» из первой партии.

Отдельное внимание в конкурсной документации уделено вопросу утилизации отработавших элементов. Обязанность по экологически безопасной утилизации ячеек тяговых аккумуляторных батарей возложена на подрядчика, тогда как остальные снятые узлы и детали возвращаются заказчику.

Андрей Маркелов