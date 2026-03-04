Главные новости за 4 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты бывшего депутата Госдумы и экс-вице-премьера Крыма Руслана Бальбека о смене места рассмотрения уголовного дела. Разбирательство останется в Киевском районном суде Симферополя.

Средняя стоимость цветов в Краснодарском крае, по данным на конец февраля 2026 года, составила 3,8 тыс. руб., что на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Вывозной рейс «Аэрофлота» вылетел из Дубая в Краснодар. На борту находятся 148 пассажиров.

Загрузка отелей горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи в период выходных и праздничного дня 8 марта превысила 60% и продолжает расти.

Компании из Новороссийска и Краснодара обвиняют в хищении 67 млн рублей у «Росатома». Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу директора ООО «ДорМост» и управляющего ООО «СтройЮгРегион», обвиняемых в хищении средств при строительстве подъездных и внутриплощадных дорог Кузьминской ветровой электростанции (ВЭС) в Кочубеевском муниципальном округе.

Юлия Приходько назначена главой департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края. Ранее она занимала должность руководителя Агентства по привлечению инвестиций региона.

На территории села Кабардинка в Геленджике нашли обломки беспилотника. Фрагменты беспилотников упали на территории трех санаториев курорта. В двух из них не было отдыхающих, в третьем — гостей на время отражения атаки БПЛА эвакуировали в безопасное место.

Октябрьский районный суд Краснодара по иску прокуратуры края обратил в доход государства имущество и денежные средства экс-первого замминистра природных ресурсов региона Александра Каинова на общую сумму свыше 100 млн руб.

Бывший заместитель главы Брюховецкого района Виталий Бандуров предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий, связанному с распоряжением земельными участками, предназначавшимися для участников СВО и их семей.

Апшеронский хлебозавод признан банкротом. Предприятие с почти тридцатилетней историей, зарегистрированное в Апшеронске в 1994 году, занималось производством хлеба, мучных кондитерских изделий, а также тортов и пирожных.

В 2025 году районные суды Кубани рассмотрели 13 гражданских дел по искам заместителей генерального прокурора РФ об обращении в доход государства имущества, приобретенного с нарушением антикоррупционных требований и запретов. Общая стоимость активов, по которым вынесены решения, превысила 76 млрд руб.