Руководителем департамента развития бизнеса Кубани назначена Юлия Приходько

Юлия Приходько назначена главой департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края. Ранее она занимала должность руководителя Агентства по привлечению инвестиций региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Юлия Приходько родилась в Армавире в 1990 году, окончила Армавирскую государственную педагогическую академию по специальности «Экономика и управление на предприятии», а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по программе MBA. С 2011 года она работала в бизнесе на руководящих должностях.

С 2022 по 2023 год Юлия Приходько занимала должность начальника отдела винодельческой, пищевой и перерабатывающей промышленности в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. После этого она руководила Агентством по привлечению инвестиций Краснодарского края.

Как отметили в администрации региона, также переназначен руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края Сергей Милованов. Он занимает должность с 2002 года. Ранее возглавлял краевое управление ценовой политики и налоговые органы Кубани.

Сергей Милованов родился в 1962 году в Рязани. Он окончил Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Ему присвоены почетные звания «Заслуженный экономист Кубани», «Почетный работник органов ценового и тарифного регулирования». Кроме того, он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.

Алина Зорина