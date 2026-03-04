Загрузка отелей «Розы Хутор» с 7 по 9 марта превысила 60%

Загрузка отелей горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи в период выходных и праздничного дня 8 марта превысила 60% и продолжает расти. Об этом сообщили ТАСС в департаменте развития гостиничной инфраструктуры курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

На даты с 7 по 9 марта уровень бронирования составляет около 62%, что на 10 процентных пунктов выше показателя аналогичного периода прошлого года. В департаменте отмечают, что спрос на размещение в эти дни формируется ежедневно. Рост интереса связывают с длинными праздничными выходными в начале марта, которых не было в 2025 году.

Сочи остается одним из наиболее востребованных туристических направлений в России. В 2024 году курорт принял рекордные 8 млн человек, в 2025-м — 7,9 млн. По оценкам экспертов, к 2030 году турпоток может достигнуть 10 млн туристов ежегодно.

В летний сезон основная нагрузка приходится на прибрежную зону и санаторно-курортный сегмент, тогда как зимой ключевыми центрами притяжения становятся горнолыжные комплексы «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», созданные в рамках подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.

Вячеслав Рыжков