В Кабардинке обнаружили обломки БПЛА

На территории села Кабардинка в Геленджике нашли обломки беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фрагменты беспилотников упали на территории трех санаториев курорта. В двух из них не было отдыхающих, в третьем — гостей на время отражения атаки БПЛА эвакуировали в безопасное место.

Сейчас по всем адресам работают экстренные и специальные службы.

«Ъ-Кубань» писал, что обломки БПЛА обнаружили в поселке Знаменском Краснодарского края. По данным Минобороны РФ, над Краснодарским краем сбили 14 беспилотников, над акваторией Азовского моря — 16 и три — над Черным морем.

Алина Зорина