Дело экс-вице-премьера Правительства Крыма Бальбека останется в суде Симферополя

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты бывшего депутата Госдумы и экс-вице-премьера Крыма Руслана Бальбека о смене места рассмотрения уголовного дела. Разбирательство останется в Киевском районном суде Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Руслан Бальбек и связанные с ним лица обвиняются в незаконном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни гражданина (ч. 1 ст. 137 УК РФ) и клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ).

Защита экс-депутата Госдумы 7-го созыва выражала опасения относительно возможного влияния высокопоставленных чиновников исполнительной власти республики на ход процесса. Адвокат и сам обвиняемый поставили под сомнение справедливость разбирательства в регионе. Аналогичную позицию заняли другие фигуранты дела и их представители.

Однако кассационная инстанция признала доводы заявителей несостоятельными. Суд пришел к выводу о возможности и целесообразности рассмотрения уголовного производства в симферопольском суде.

Алина Зорина