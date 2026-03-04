На Кубани цветы подорожали на 5% в конце февраля

Средняя стоимость цветов в Краснодарском крае, по данным на конец февраля 2026 года, составила 3,8 тыс. руб., что на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

У жителей Краснодарского края наиболее популярной цветочной композицией является монобукет. Средняя стоимость таких букетов в последние дни зимы составила 3,8 тыс. руб., увеличившись на 7% по сравнению с концом февраля 2025 года. Не менее востребованными остаются и авторские сочетания цветов. Средняя стоимость композиции, составленной флористом, достигла 3,7 тыс. руб. (+5%).

В преддверии 8 марта высоким спросом среди жителей Краснодарского края традиционно пользуются тюльпаны. Также популярны монобукеты из кустовых хризантем за 2,3 тыс. руб. и пионовидные кустовые розы, альстромерии и диантусы.

Чаще всего при покупке цветов кубанцы выбирают необычные оттенки. Отдают предпочтение персиковым хризантемам, розовым диантусам и малиновым пионовидным розам. Классические красные розы также остаются востребованными, как и яркие тюльпаны.

Среди кондитерских изделий популярностью пользуются клубника в шоколаде и бенто-торты с индивидуальными дизайнами. Средний чек за ягодный десерт в Краснодарском крае составляет 3 тыс. руб., а бисквитный обойдется примерно в 1,9 тыс. руб.

Как отмечают аналитики, в преддверии 8 марта в Краснодарском крае не ожидается резкого скачка цен. Стоимость цветов и сладостей в регионе в среднем может вырасти на 5–10%. После завершения периода высокого спроса эксперты прогнозируют возвращение цен к базовым показателям.

Алина Зорина