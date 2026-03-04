Апшеронский хлебозавод признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Апшеронский хлебозавод». Соответствующая запись опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). В отношении предприятия открыто конкурсное производство. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на Александра Кулагина.

Предприятие с почти тридцатилетней историей, зарегистрированное в Апшеронске в 1994 году, занималось производством хлеба, мучных кондитерских изделий, а также тортов и пирожных. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором организации значится Елена Чуркина. Финансовое положение завода ухудшалось последние годы: только по итогам 2022 года чистый убыток общества достиг 15,3 млн руб.

Поводом для иска о банкротстве послужили долговые обязательства перед кредиторами. Как следует из материалов дела, в мае 2024 года с заявлением о признании хлебозавода несостоятельным обратилось ООО Торговый дом «Ульяновские известняки». Требования заявителя основаны на неисполненном кредитном договоре, заключенном в 2021 году между ОАО «Апшеронский хлебозавод» и Российским национальным коммерческим банком (РНКБ). Тогда предприятию была открыта кредитная линия на сумму 10,5 млн руб., однако заемщик не смог выполнить обязательства по погашению займа и выплате процентов.

Права требования по этому долгу перешли к нынешнему истцу в ноябре 2023 года, когда между РНКБ и ООО Торговый дом «Ульяновские известняки» был заключен договор уступки прав требования.

Наталья Решетняк