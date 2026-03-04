Вывозной рейс «Аэрофлота» вылетел из Дубая в Краснодар

Вывозной рейс SU769D авиакомпании «Аэрофлот» из Дубая в Краснодар вылетел в 09:33 по московскому времени, сообщили в Telegram-канале перевозчика. На борту находятся 148 пассажиров. Рейс выполняется с промежуточной посадкой в Анталье для дозаправки, ожидаемое время прибытия в Краснодар — 18:30 по местному времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Второй эвакуационный рейс SU525D отправится из Дубая в Москву в 15:55 по московскому времени.

Аэровывоз из Объединенных Арабских Эмиратов был организован 3 марта. Первый рейс утром во вторник перевез 159 пассажиров, второй — спустя пять часов, доставив в Россию более 400 человек. По данным АТОР, ограничения авиасообщения в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана оставили в ОАЭ около 20 тыс. российских граждан.

Вячеслав Рыжков