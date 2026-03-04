Суды Кубани обратили в доход государства имущество на сумму более 76 млрд рублей

В 2025 году районные суды Краснодарского края рассмотрели 13 гражданских дел по искам заместителей генерального прокурора РФ об обращении в доход государства имущества, приобретенного с нарушением антикоррупционных требований и запретов. Общая стоимость активов, по которым вынесены решения, превысила 76 млрд руб., передает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Эти данные на ежегодном совещании по подведению итогов работы судов региона привел исполняющий обязанности председателя Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.

Кроме того, по итогам удовлетворения 244 исков прокуроров Краснодарского края в публичную собственность возвращены земельные участки общей площадью 711,9 га на сумму 2,5 млрд руб.

Вячеслав Рыжков