Израиль и США ударили по Ирану. Главное

Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану. К операции под названием «Рычание льва» присоединились США. В Тегеране слышны взрывы, зафиксированы перебои со связью, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи эвакуирован. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель операции — уничтожение иранского флота и оборонной промышленности. Иранские вооруженные силы ответили ударами по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. Подробнее — в подборке «Ъ».

Ход конфликта Утром 28 февраля министерство обороны Израиля объявило о нанесении «превентивного удара» по Ирану «с целью устранения угроз для страны». Глава израильского минобороны Исраэль Кац ввел в стране чрезвычайное положение. Ведомство сообщило, что ожидает ответную атаку Ирана с использованием ракет и беспилотников. The Times of Israel написало о звуках сирен воздушной тревоге по всему Израилю. В стране в рамках ЧС запретили образовательную деятельность, собрания и работу предприятий, за исключением предприятий, относящихся к жизненно важным секторам. Армия обороны Израиля настоятельно рекомендовала населению оставаться вблизи охраняемых территорий.

Иранское агентство Fars сообщило о взрывах в Тегеране. По информации агентства, израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури в столице исламской республики. Как передает другое агентство ISNA, дым от взрыва поднимается в еще одном районе — Пастур в Тегеране. Позднее еще один взрыв прогремел в восточной части Тегерана. По данным «Аль-Джазиры», несколько ракет попали в район улицы Университет в Тегеране. Густой дым поднимается в районе площади Фатеми. В общей сложности иранские агентства сообщили о пяти взрывах в столице республики.

Взрывы погремели в иранских городах Кум, Исфахан, Керманшах, Кередж, сообщает Fars. Позднее местные СМИ сообщили о взрывах в Тебризе. Школы в Иране закрылись или перешли на «удаленку» на фоне ударов США и Израиля по исламской республике, заявляет министерство просвещения страны.

Израиль закрыл воздушное пространство после превентивного удара по Ирану, сообщило Управление аэропортов. Иран также закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления.

Рейс авиакомпании Emirates в Тегеран изменил направление на фоне сообщений о «превентивном» ударе Израиля по Ирану, свидетельствуют данные портала Flightradar. Рейс Emirates в Москву, маршрут которого проходит над Ираном, изменил направление. Самолеты эмиратских авиакомпаний Emirates, flydubai и Air Arabia начали покидать воздушное пространство Ирана. Рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Дубай приземлился в пакистанском аэропорту Карачи из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля, сообщила пресс-служба компании.

Иран запустил ракеты одновременно по нескольким направлениям. Израильская армия зафиксировала две волны пусков по своей территории. В то же время СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают об иранских ударах по военным объектам США в регионе. По предварительным данным, атаке подверглась расположенная в столице ОАЭ Абу-Даби авиабаза Аль-Дхафра. На объекте базируется подразделение американских ВВС. Подробностей о последствиях атаки нет.

Также сообщается о ракетной атаке на американскую базу АльУдейд в Катаре. Катарские власти заявили, что перехватили все ракеты. В Бахрейне атаке подвергся центр обеспечения Пятого флота США. Американский чиновник подтвердил атаку и охарактеризовал обстановку как «активную ситуацию», передает CNN.

Минобороны ОАЭ подтвердило работу средств ПВО для отражения ракетной атаки со стороны Ирана. Согласно заявлению ведомства, Тегеран применил баллистические ракеты, передает Gulf News. Воздушные цели были сбиты, однако обломки падали в жилых районах, что привело к «максимальному ущербу». В результате падения обломков в Абу-Даби «погиб один мирный житель азиатского происхождения», сообщили в министерстве обороны. Там назвали нападение Ирана «трусливым актом» и вопиющим нарушением международного права.

По меньшей мере пять человек погибли в результате ударов Израиля на юге Ирана, ими оказались ученицы начальной школы, сообщает IRNA.

Заявления сторон конфликта Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что удары по Тегерану планировались несколько месяцев, дата атаки была определена несколько недель назад.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в настоящее время находится в безопасном месте за пределами столицы Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Американские должностные лица ожидают, что новая атака по Ирану окажется значительно более масштабной, чем удары США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года, пишет The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

Целью ударов США и Израиля по Ирану является уничтожение системы безопасности исламской республики, сообщил катарскому телеканалу «Аль-Джазриа» американский источник.

Первый этап нанесения ударов по Ирану, как ожидается, займет четыре дня, сообщил «12-й канал» телевидения Израиля со ссылкой на израильского чиновника.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты принимают участие в военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что США никогда не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием. Действия исламской республики несли прямую угрозу США, американским войскам и военным базам за рубежом, добавил Трамп. США после ударов по Ирану предупредили страну не возобновлять ядерную программу, заявил президент.

Трамп отметил, что подконтрольные Ирану формирования якобы годами вели бесчисленные атаки на американские силы на Ближнем Востоке. Президент заявил, что Соединенные Штаты своим ударом уничтожат ракетную индустрию Ирана, флот страны, а также позаботятся, чтобы лояльные Тегерану группировки больше не дестабилизировали Ближний Восток.

Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения военной операции США. Президент допустил, что в ходе военной операции Соединённые Штаты могут понести потери среди военнослужащих. Администрация США приняла все возможные меры для минимизации угрозы американским военным, добавил он. Трамп отметил, что в Иране «будет очень опасно, бомбы будут падать повсюду». По его словам, Тегерану предстоит убедиться в том, что бросать вызов мощи Соединённых Штатов недопустимо.

Вооруженные силы США нанесли удары по Ирану в рамках борьбы с «военной угрозой» и для «защиты» своих военных, сообщил CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Ответ Ирана на удары по стране будет сильным и решительным, сообщили в командовании Корпуса стражей исламской революции. Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран, отметили в КСИР.

Посольство США в Ливане рекомендовало своим гражданам запастись бензином и едой.

Израильская разведслужба «Моссад» объявила о создании специального защищенного телеграм-канала для иранцев в свете начала операции Израиля против исламской республики.

Международная реакция МИД Италии внимательно следит за развитием ситуации вокруг Ирана после превентивного удара Израиля и работает над обеспечением безопасности своих граждан, сообщил итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни.

Ирак закрыл свое воздушное пространство на фоне ударов Израиля по Ирану.

Авиакомпании РФ приостановили рейсы в Израиль и Иран, сообщили в Минтрансе России. Организованных российских туристов в Израиле и Иране нет в связи с действующей рекомендацией Минэкономразвития, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. Авиакомпания «Аэрофлот» корректирует расписание рейсов после закрытия воздушного пространства Ирана, сообщил перевозчик.

МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран в связи с обострением ситуации в регионе.

Посольство России в Иране в настоящее время не располагает информацией о жертвах или пострадавших среди граждан РФ в результате атаки США и Израиля. Диппредставительство призвало россиян покинуть Иран.

Эрдни Кагалтынов