Израиль и США ударили по Ирану. Главное
Израиль и США атаковали Иран, Тегеран ответил ударами по американским базам
Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану. К операции под названием «Рычание льва» присоединились США. В Тегеране слышны взрывы, зафиксированы перебои со связью, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи эвакуирован. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель операции — уничтожение иранского флота и оборонной промышленности. Иранские вооруженные силы ответили ударами по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. Подробнее — в подборке «Ъ».
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Ход конфликта
- Утром 28 февраля министерство обороны Израиля объявило о нанесении «превентивного удара» по Ирану «с целью устранения угроз для страны». Глава израильского минобороны Исраэль Кац ввел в стране чрезвычайное положение. Ведомство сообщило, что ожидает ответную атаку Ирана с использованием ракет и беспилотников. The Times of Israel написало о звуках сирен воздушной тревоге по всему Израилю. В стране в рамках ЧС запретили образовательную деятельность, собрания и работу предприятий, за исключением предприятий, относящихся к жизненно важным секторам. Армия обороны Израиля настоятельно рекомендовала населению оставаться вблизи охраняемых территорий.
- Иранское агентство Fars сообщило о взрывах в Тегеране. По информации агентства, израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури в столице исламской республики. Как передает другое агентство ISNA, дым от взрыва поднимается в еще одном районе — Пастур в Тегеране. Позднее еще один взрыв прогремел в восточной части Тегерана. По данным «Аль-Джазиры», несколько ракет попали в район улицы Университет в Тегеране. Густой дым поднимается в районе площади Фатеми. В общей сложности иранские агентства сообщили о пяти взрывах в столице республики.
- Взрывы погремели в иранских городах Кум, Исфахан, Керманшах, Кередж, сообщает Fars. Позднее местные СМИ сообщили о взрывах в Тебризе. Школы в Иране закрылись или перешли на «удаленку» на фоне ударов США и Израиля по исламской республике, заявляет министерство просвещения страны.
- Израиль закрыл воздушное пространство после превентивного удара по Ирану, сообщило Управление аэропортов. Иран также закрыл свое воздушное пространство до дальнейшего уведомления.
- Рейс авиакомпании Emirates в Тегеран изменил направление на фоне сообщений о «превентивном» ударе Израиля по Ирану, свидетельствуют данные портала Flightradar. Рейс Emirates в Москву, маршрут которого проходит над Ираном, изменил направление. Самолеты эмиратских авиакомпаний Emirates, flydubai и Air Arabia начали покидать воздушное пространство Ирана. Рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Дубай приземлился в пакистанском аэропорту Карачи из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля, сообщила пресс-служба компании.
- Иран запустил ракеты одновременно по нескольким направлениям. Израильская армия зафиксировала две волны пусков по своей территории. В то же время СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают об иранских ударах по военным объектам США в регионе. По предварительным данным, атаке подверглась расположенная в столице ОАЭ Абу-Даби авиабаза Аль-Дхафра. На объекте базируется подразделение американских ВВС. Подробностей о последствиях атаки нет.
- Также сообщается о ракетной атаке на американскую базу АльУдейд в Катаре. Катарские власти заявили, что перехватили все ракеты. В Бахрейне атаке подвергся центр обеспечения Пятого флота США. Американский чиновник подтвердил атаку и охарактеризовал обстановку как «активную ситуацию», передает CNN.
- Минобороны ОАЭ подтвердило работу средств ПВО для отражения ракетной атаки со стороны Ирана. Согласно заявлению ведомства, Тегеран применил баллистические ракеты, передает Gulf News. Воздушные цели были сбиты, однако обломки падали в жилых районах, что привело к «максимальному ущербу». В результате падения обломков в Абу-Даби «погиб один мирный житель азиатского происхождения», сообщили в министерстве обороны. Там назвали нападение Ирана «трусливым актом» и вопиющим нарушением международного права.
- По меньшей мере пять человек погибли в результате ударов Израиля на юге Ирана, ими оказались ученицы начальной школы, сообщает IRNA.
Заявления сторон конфликта
- Reuters со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что удары по Тегерану планировались несколько месяцев, дата атаки была определена несколько недель назад.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в настоящее время находится в безопасном месте за пределами столицы Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.
- Американские должностные лица ожидают, что новая атака по Ирану окажется значительно более масштабной, чем удары США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года, пишет The New York Times со ссылкой на неназванные источники.
- Целью ударов США и Израиля по Ирану является уничтожение системы безопасности исламской республики, сообщил катарскому телеканалу «Аль-Джазриа» американский источник.
- Первый этап нанесения ударов по Ирану, как ожидается, займет четыре дня, сообщил «12-й канал» телевидения Израиля со ссылкой на израильского чиновника.
- Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты принимают участие в военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что США никогда не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием. Действия исламской республики несли прямую угрозу США, американским войскам и военным базам за рубежом, добавил Трамп. США после ударов по Ирану предупредили страну не возобновлять ядерную программу, заявил президент.
- Трамп отметил, что подконтрольные Ирану формирования якобы годами вели бесчисленные атаки на американские силы на Ближнем Востоке. Президент заявил, что Соединенные Штаты своим ударом уничтожат ракетную индустрию Ирана, флот страны, а также позаботятся, чтобы лояльные Тегерану группировки больше не дестабилизировали Ближний Восток.
- Трамп призвал иранцев взять власть в свои руки после завершения военной операции США. Президент допустил, что в ходе военной операции Соединённые Штаты могут понести потери среди военнослужащих. Администрация США приняла все возможные меры для минимизации угрозы американским военным, добавил он. Трамп отметил, что в Иране «будет очень опасно, бомбы будут падать повсюду». По его словам, Тегерану предстоит убедиться в том, что бросать вызов мощи Соединённых Штатов недопустимо.
- Вооруженные силы США нанесли удары по Ирану в рамках борьбы с «военной угрозой» и для «защиты» своих военных, сообщил CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
- Ответ Ирана на удары по стране будет сильным и решительным, сообщили в командовании Корпуса стражей исламской революции. Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран, отметили в КСИР.
- Посольство США в Ливане рекомендовало своим гражданам запастись бензином и едой.
- Израильская разведслужба «Моссад» объявила о создании специального защищенного телеграм-канала для иранцев в свете начала операции Израиля против исламской республики.
Международная реакция
- МИД Италии внимательно следит за развитием ситуации вокруг Ирана после превентивного удара Израиля и работает над обеспечением безопасности своих граждан, сообщил итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни.
- Ирак закрыл свое воздушное пространство на фоне ударов Израиля по Ирану.
- Авиакомпании РФ приостановили рейсы в Израиль и Иран, сообщили в Минтрансе России. Организованных российских туристов в Израиле и Иране нет в связи с действующей рекомендацией Минэкономразвития, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. Авиакомпания «Аэрофлот» корректирует расписание рейсов после закрытия воздушного пространства Ирана, сообщил перевозчик.
- МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран в связи с обострением ситуации в регионе.
- Посольство России в Иране в настоящее время не располагает информацией о жертвах или пострадавших среди граждан РФ в результате атаки США и Израиля. Диппредставительство призвало россиян покинуть Иран.