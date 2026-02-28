Более 200 человек погибли при ударах США и Израиля по Ирану

В Иране 201 человек погиб и 747 человек пострадали при ударах США и Израиля по территории республики. Об этом сообщил пресс-секретарь Красного Полумесяца агентству Tasnim.

По данным Красного Полумесяца, США и Израиль ударили по 24 провинциям Ирана. Более 220 оперативных команд организации находятся в состоянии готовности и работают на месте происшествия.

До этого стало известно о ракетных ударах по 20 провинциям Ирана и городам, где расположены ядерные объекты. Среди них — Исфахан и Бушир. В городе Минаб в провинции Хормозган было разрушено здание школы — погибли по меньшей мере 85 человек.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. С израильской стороны она называется «Рычание льва», с американской — «Эпическая ярость». Под удар попали резиденции президента Ирана Масуда Пезешкиана и верховного лидера республики Али Хаменеи. По инициативе России и Китая Совет безопасности ООН проведет срочное заседание из-за ситуации в Иране.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».