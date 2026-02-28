Глава МИД Ирана: «Насколько мне известно, аятолла Хаменеи жив»
МИД Ирана: верховный лидер Хаменеи и президент Пезешкиан живы
Практически все члены высшего руководства Ирана живы после ударов Израиля и США, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в интервью NBC.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Фото: Pierre Albouy , Reuters
«Почти все официальные лица живы и в безопасности. Мы, возможно, могли потерять одного-двух командиров, но это не большая проблема», — сказал дипломат.
Ведущие эфира попросили уточнить, может ли он подтвердить, что президент страны Масуд Пезешкиан и верховный лидер Али Хаменеи до сих пор живы.
«Насколько мне известно, они оба живы», — сказал министр по-английски.
По данным израильских СМИ, власти Израиля располагают данными о вероятной гибели аятоллы Хаменеи, командующего КСИР и министра обороны Ирана.