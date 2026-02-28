Рейс S7 из Новосибирска сел в Пакистане из-за закрытия неба над Израилем и Ираном

Рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Дубай приземлился в пакистанском аэропорту Карачи из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Посадка выполнена в штатном режиме. Решение о посадке принято в целях обеспечения максимальной безопасности полета и дальнейшего планирования маршрута»,— сообщили в S7.

Сегодня Израиль ударил по Ирану, вскоре США объявили о начале военной операции на территории Исламской Республики. Иран и Израиль закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании приостановили рейсы в обе страны. Полеты в страны Персидского залива будут выполнять по обходным маршрутам. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что организованный поток туристов из РФ в Израиль и Иран практически отсутствует.