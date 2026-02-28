Из Ирана эвакуировали детей сотрудников «Росатома»
Объекты атомной энергетики не могут быть целями ударов со стороны вооруженных сил, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, комментируя удары США и Израиля по Ирану. СМИ, в частности, сообщали об ударе по портовому городу Бушир, в котором расположена Бушерская АЭС. В российской госкорпорации эти сведения не комментировали. Однако из заявления господина Лихачева следует, что инцидентов на станции не было.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Из страны вывезены все дети сотрудников, а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человека», — сказал глава корпорации.
По его словам, сотрудники Бушерской АЭС сейчас находятся на станции или в своем поселке. Также «небольшая группа» работников корпорации «сконцентрирована на территории российского посольства» в Тегеране.
«Действующие АЭС – будь то АЭС »Бушер« или Запорожская АЭС – это не тир и не игрушки», — подчеркнул глава «Росатома».