КСИР запретил судам проходить через Ормузский пролив

Корабли в Ормузском проливе получают сообщения от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о закрытии морского коридора. В КСИР заявляют, что «ни одному судну не разрешается проходить через пролив Ормуз». Сообщения об этом опубликовала пресс-служба корпуса и иранские СМИ со ссылкой на источник.

Ормузский пролив — стратегически важный морской коридор, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном. Расположен между Ираном, Оманом и ОАЭ. Этот пролив — единственный выход для экспорта нефти из региона. Через него проходит 15-20% мировой нефти.

США и Израиль начали операцию против Ирана. Они нанесли удары по 20 провинциям республики, атаковали резиденции президента Ирана Масуда Пезешкиана и верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иран в ответ ударил ракетами по Израилю и военным объектам США в нескольких странах региона. По данным КСИР, не менее 200 американских военнослужащих были убиты или ранены при ответных ударах исламской республики.