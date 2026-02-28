Власти Израиля считают, что верховный лидер Ирана Хаменеи убит

Израильский 12-й канал сообщил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи с большой долей вероятности погиб во время утреннего удара. Такую оценку телеканалу привел неназванный чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг в Тегеране против военной операции Израиля и США

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Митинг в Тегеране против военной операции Израиля и США

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Мы упадем со стула, если Хаменеи сделает заявление в прямом эфире. По нашим оценкам, его больше нет с нами. Но мы ждем окончательного подтверждения», — сказал спикер.

Также проверяется информация о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммеда Пакпура и министра обороны Ирана Азиза Насирзаде.

Иранские власти утверждают, что высшие руководители страны, в том числе военные, не пострадали во время атаки США и Израиля. В частности, в Тегеране опровергли гибель президента Масуда Пезешкиана, чья резиденция попала под удар, как и резиденция Али Хаменеи. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что верховного лидера успели вывезти в некое безопасное место до атаки.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в эфире NBC заявил по-английски: «Насколько мне известно, они оба (аятолла Хаменеи и президент Пезешкиан. — "Ъ") живы».

