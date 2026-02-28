Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Израиля считают, что верховный лидер Ирана Хаменеи убит

Израильский 12-й канал сообщил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи с большой долей вероятности погиб во время утреннего удара. Такую оценку телеканалу привел неназванный чиновник.

Митинг в Тегеране против военной операции Израиля и США

Митинг в Тегеране против военной операции Израиля и США

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Митинг в Тегеране против военной операции Израиля и США

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Мы упадем со стула, если Хаменеи сделает заявление в прямом эфире. По нашим оценкам, его больше нет с нами. Но мы ждем окончательного подтверждения», — сказал спикер.

Также проверяется информация о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммеда Пакпура и министра обороны Ирана Азиза Насирзаде.

Израиль и США атаковали Иран. Онлайн-трансляция

Вооруженные силы Израиля и США утром 28 февраля начали наносить удары по территории Ирана. Это полноценная военная операция, которая в армии Израиля получила название «Львиный рык». Ее цель — уничтожение иранского флота и оборонной промышленности, заявил президент США Дональд Трамп. В ответ Иран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке. Что происходит в регионе — в онлайн-трансляции «Ъ».

Читать далее

Иранские власти утверждают, что высшие руководители страны, в том числе военные, не пострадали во время атаки США и Израиля. В частности, в Тегеране опровергли гибель президента Масуда Пезешкиана, чья резиденция попала под удар, как и резиденция Али Хаменеи. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что верховного лидера успели вывезти в некое безопасное место до атаки.

Израиль и США ударили по Ирану. Главное

Читать далее

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в эфире NBC заявил по-английски: «Насколько мне известно, они оба (аятолла Хаменеи и президент Пезешкиан. — "Ъ") живы».

Подробнее о начале операции — в материале «Ъ» «Лев зарычал и яростно прыгнул».

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфу, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфу, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

