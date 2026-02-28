Иран одновременно ударил ракетами по базам США в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ
После утреннего удара Израиля и США по Ирану последний запустил ракеты одновременно по нескольким направлениям. Как минимум, две волны пусков к этому моменту зафиксировала израильская армия. В то же время СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают об иранских ударах по военным объектам США в регионе.
По предварительным данным, атаке подверглась расположенная в Абу-Даби авиабаза Аль-Дхафра. На объекте базируется подразделение американских ВВС. Подробностей о последствиях атаки нет.
Также сообщается о ракетной атаке на американскую базу Аль-Удейд в Катаре. Катарские власти заявили, что перехватили все ракеты.
Агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции сообщило, что Иран ударил по авиабазе Али аль-Салем в Кувейте.
В Бахрейне атаке подвергся центр обеспечения Пятого флота США. Американский чиновник подтвердил атаку и охарактеризовал обстановку как «активную ситуацию», передает CNN. Согласно распространившимся в соцсетях видеозаписям, как минимум, одна ракета достигла земли. На кадры попал мощный взрыв в районе, где расположена база.