Коммерсантъ FM
Иран одновременно ударил ракетами по базам США в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ

После утреннего удара Израиля и США по Ирану последний запустил ракеты одновременно по нескольким направлениям. Как минимум, две волны пусков к этому моменту зафиксировала израильская армия. В то же время СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают об иранских ударах по военным объектам США в регионе.

Израиль и США атаковали Иран: онлайн

Дым над Дохой после ударов Ирана по базам США

Дым над Дохой после ударов Ирана по базам США

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Дам над столицей Бахрейна Манамой после удара Ирана по базе США

Дам над столицей Бахрейна Манамой после удара Ирана по базе США

Фото: Stringer / Reuters

Дым над Дохой после ударов Ирана по базам США

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Дам над столицей Бахрейна Манамой после удара Ирана по базе США

Фото: Stringer / Reuters

По предварительным данным, атаке подверглась расположенная в Абу-Даби авиабаза Аль-Дхафра. На объекте базируется подразделение американских ВВС. Подробностей о последствиях атаки нет.

Также сообщается о ракетной атаке на американскую базу Аль-Удейд в Катаре. Катарские власти заявили, что перехватили все ракеты.

Агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции сообщило, что Иран ударил по авиабазе Али аль-Салем в Кувейте.

Израиль и США ударили по Ирану. Главное

В Бахрейне атаке подвергся центр обеспечения Пятого флота США. Американский чиновник подтвердил атаку и охарактеризовал обстановку как «активную ситуацию», передает CNN. Согласно распространившимся в соцсетях видеозаписям, как минимум, одна ракета достигла земли. На кадры попал мощный взрыв в районе, где расположена база.

