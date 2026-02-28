Иранский беспилотник ударил по аэропорту Кувейта

Беспилотник Ирана ударил по международному аэропорту Кувейта, передает AFP сообщение управления гражданской авиации. По данным ведомства, при атаке авиагавань получила незначительные повреждения. Несколько сотрудников аэропорта пострадали.

По данным Asharq News, в аэропорту был поврежден терминал Т1. Сейчас на месте работают экстренные службы.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли воздушные удары по 20 провинциям республики. Удары пришлись в том числе на города, где расположены ядерные объекты республики. Президент США Дональд Трамп предложил иранским военнослужащим сложить оружие или умереть. Иран в ответ ударил ракетами по Израилю и военным объектам США в нескольких странах региона.

