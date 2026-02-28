Посольство РФ в Тегеране призвало россиян покинуть Иран

Россиянам стоит воздержаться от поездок в Иран, а гражданам, которые там находятся, необходимо покинуть страну. Об этом сообщило посольство России в Иране в Telegram-канале.

В дипмиссии призвали сохранять спокойствие и воздерживаться от фото- и видеосъемки в любых частях Ирана. Россиянам также посоветовали быть бдительными и не находиться вблизи иранских военных и правительственных объектов.

Сегодня утром Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану, в операции также участвуют США. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель операции — уничтожение иранского флота и оборонной промышленности. Иранские военные в ответ ударили по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке. Жители столицы ОАЭ Абу-Даби сообщили, что слышали звуки взрывов.

Российские авиакомпании приостановили полеты в Иран и Израиль. Рейс S7 из Новосибирска в Дубай приземлился в Пакистане из-за закрытия воздушного пространства над двумя странами.