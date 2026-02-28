Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Посольство РФ в Тегеране призвало россиян покинуть Иран

Россиянам стоит воздержаться от поездок в Иран, а гражданам, которые там находятся, необходимо покинуть страну. Об этом сообщило посольство России в Иране в Telegram-канале.

В дипмиссии призвали сохранять спокойствие и воздерживаться от фото- и видеосъемки в любых частях Ирана. Россиянам также посоветовали быть бдительными и не находиться вблизи иранских военных и правительственных объектов.

Израиль и США атаковали Иран. Онлайн-трансляция

Сегодня утром Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану, в операции также участвуют США. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель операции — уничтожение иранского флота и оборонной промышленности. Иранские военные в ответ ударили по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке. Жители столицы ОАЭ Абу-Даби сообщили, что слышали звуки взрывов.

Израиль и США ударили по Ирану. Главное

Российские авиакомпании приостановили полеты в Иран и Израиль. Рейс S7 из Новосибирска в Дубай приземлился в Пакистане из-за закрытия воздушного пространства над двумя странами.

«Рычание льва»

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Rami Shlush ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters / Rami Shlush / Reuters

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

