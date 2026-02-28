Человек погиб в ОАЭ при ракетной атаке Ирана
Минобороны ОАЭ подтвердило работу средств ПВО для отражения ракетной атаки со стороны Ирана. Согласно заявлению ведомства, Тегеран применил баллистические ракеты, передает Gulf News. Воздушные цели были сбиты, однако обломки падали в жилых районах, что привело к «максимальному ущербу».
В результате падения обломков в Абу-Даби «погиб один мирный житель азиатского происхождения», сообщили в министерстве обороны. Там назвали нападение Ирана «трусливым актом» и вопиющим нарушением международного права.
В столице ОАЭ расположена авиабаза Аль-Дхафра, которую используют, в том числе, американские ВВС. По данным СМИ, взрывы были слышны также в Дубае.
Власти ОАЭ объявили о «временном и частичном» закрытии воздушного пространства. Также небо закрыли Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, Сирия и Израиль.