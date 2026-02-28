Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Человек погиб в ОАЭ при ракетной атаке Ирана

Минобороны ОАЭ подтвердило работу средств ПВО для отражения ракетной атаки со стороны Ирана. Согласно заявлению ведомства, Тегеран применил баллистические ракеты, передает Gulf News. Воздушные цели были сбиты, однако обломки падали в жилых районах, что привело к «максимальному ущербу».

В результате падения обломков в Абу-Даби «погиб один мирный житель азиатского происхождения», сообщили в министерстве обороны. Там назвали нападение Ирана «трусливым актом» и вопиющим нарушением международного права.

В столице ОАЭ расположена авиабаза Аль-Дхафра, которую используют, в том числе, американские ВВС. По данным СМИ, взрывы были слышны также в Дубае.

Власти ОАЭ объявили о «временном и частичном» закрытии воздушного пространства. Также небо закрыли Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, Сирия и Израиль.

Удар США и Израиля по Ирану

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Rami Shlush ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters / Rami Shlush / Reuters

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Столб дыма над Манамой, столицей Бахрейна

Столб дыма над Манамой, столицей Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

