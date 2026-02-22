Главные новости за неделю 16–22 февраля: Кавказ

Ленинский районный суд Ставрополя отправил под стражу первого заместителя министра культуры Ставропольского края, проходящую по делу о мошенничестве в особо крупном размере при организации Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте».

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) полностью сняло все обвинения в применении допинга с главного тренера сборной России по вольной борьбе, олимпийского чемпиона Хаджимурата Гацалова.

ООО «Горные вершины» объявило конкурс по подбору подрядчика по созданию подвесных пассажирских канатных дорог, горнолыжных трасс и объектов инженерной защиты на курорте «Архыз». Цена контракта составляет 30,2 млрд руб.

Генерал-майор юстиции Александр Перепелицын назначил руководителем следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Специалисты ПАО «Россети Северный Кавказ» выявили в 2025 году 128 фактов незаконной работы майнинг-ферм в Северо-Кавказском федеральном округе — почти втрое больше, чем 55 случаев годом ранее. Ущерб превысил 1 млрд руб., что на 42,6% выше уровня 2024 года.

В Дагестане планируют увеличить площадь орошаемых земель до 69,4 тыс. га за счет реконструкции оросительных систем в Кизлярском и Тарумовском районах. Общий объем финансирования проекта составит 4,2 млрд руб.

Прокуратура Северо-Западного района Владикавказа вскрыла нарушения антикоррупционного законодательства у Махарбека Хадарцева, экс-главы муниципального образования города с 2014 по 2019 год. По ее требованию в доход государства обращено имущество экс-чиновника.

В Ставропольском крае и Северной Осетии правоохранители задержали подозреваемых в участии в незаконном обороте оружия. Всего было задержано 86 жителей из 37 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

Реставрация старейшей мечети России, расположенной в Дербенте, будет завершена к лету 2026 года. Дербентская Джума-мечеть – старейшая действующая мечеть России и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю изъяло из торговли 2,5 тонны некачественной молочной продукции по итогам контроля за 2025 год. В регионе выявлено значительное ухудшение качества товаров по нескольким показателям.

Ленинский районный суд Ставрополя признал бывшего заместителя главы администрации города, руководившего комитетом городского хозяйства, виновным в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ.