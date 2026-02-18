Ставропольский Следком возглавил Александр Перепелицын

Президентским указом №66 от 11 февраля 2026 года генерал-майор юстиции Александр Перепелицын назначен руководителем следственного управления СКР по Ставропольскому краю, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Александр Перепелицын родился 5 декабря 1977 года в Саратове, в 2001 году окончил Волгоградскую медицинскую академию, а в 2003-м получил юридическое образование в Волгоградской академии МВД России и защитил кандидатскую диссертацию по криминалистике в аспирантуре. Чиновник начал карьеру следователем прокуратуры Краснооктябрьского района Волгограда в 2003 году. Он дослужился до первого заместителя руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, а с 2024 года возглавлял Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Нижнем Новгороде, где проводил личные приемы граждан по поручению президента.

За службу он получил медали «За безупречную службу» I, II и III степени, «100 лет гражданской авиации России», «За заслуги», знаки «За службу закону» и «Отличник следственных органов». Общий стаж работы в силовых структурах превышает 23 года.

Назначение произошло после длительного периода исполняющих обязанности в ставропольском Следкоме. В октябре 2024 года ушел по выслуге лет генерал-майор юстиции Игорь Иванов, руководивший управлением с июля 2017 года, Олег Сидоров занял пост и.о. до февраля 2025-го. Затем Владимир Хорольский, полковник юстиции и бывший замруководителя, исполнял обязанности с марта 2025 года, а позже вернулся Олег Сидоров.

Станислав Маслаков