Суд конфисковал подмосковное имущество экс-главы Владикавказа на 168,8 млн рублей

Прокуратура Северо-Западного района Владикавказа вскрыла нарушения антикоррупционного законодательства у Махарбека Хадарцева, экс-главы муниципального образования города с 2014 по 2019 год. По ее требованию в доход государства обращено имущество экс-чиновника, сообщает пресс-служба прокуратуры Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Махарбек Хадарцев приобрел в Московской области роскошный комплекс недвижимости, стоимость которого превысила его официальные доходы. Прокуроры подсчитали общую сумму в 168,8 млн руб.

Отмечается, что Махарбек Хадарцев зарегистрировал право собственности на объекты в 2018 году, но не отразил их в декларации о доходах и расходах чиновников. Речь идет о двух жилых домах площадью 1308,3 кв. м и 573 кв. м, помещении для персонала с каминным залом на 417,5 кв. м, бане на 125 кв. м, беседке, спортивной площадке и бассейне. Прокуратура оценила их в 143,7 млн руб., а дополнительные расходы составили 25,1 млн руб.

Суд первой инстанции отказал прокуратуре в иске об обращении имущества в доход государства. Прокуроры обжаловали решение, и апелляция отменила его, удовлетворив требования. Однако Верховный суд Северной Осетии – Алании отменил последующие акты, а затем окончательно поддержал прокуратуру. Махарбек Хадарцев не предоставил доказательств законности приобретения активов.

Махарбек Хадарцев, известный борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы, ранее декларировал скромные доходы: например, 1,63 млн руб. в 2018 году при 87 056 кв. м недвижимости. Его супруга Виктория Джатиева в 2024 году потеряла землю в дендрарии Владикавказа площадью 9,5 тыс. кв. м по аналогичному иску прокуратуры.

Верховный суд применил нормы Гражданского кодекса РФ, обратив имущество стоимостью 168,8 млн руб. в доход государства. Прокуроры Северной Осетии продолжают мониторинг подобных нарушений. Например, недавно удалось вернуть в госсобственность землю на 218 млн руб. во Владикавказе.

Станислав Маслаков