В Дагестане реставрацию старейшей мечети России планируют завершить к лету

Реставрация старейшей мечети России, расположенной в Дербенте, будет завершена к лету 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана.

Дербентская Джума-мечеть – старейшая действующая мечеть России и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее современный облик сложился к концу XIV века. Реставрация здания началась в 2019 году, хотя проект был утвержден еще в 2016 году. Из-за неточностей в документах начало работ сдвинули. Объект планировали сдать к 2022 году, но работы пришлось остановить. В 2023 году реставрацию возобновили.

Сейчас строители закрывают укрепленный ранее купол специальным покрытием, чтобы защитить здание от дождей и снега. Параллельно мастера вручную очищают старинные каменные своды от старого раствора, скреплявшего кладку много лет. После этого колонны и своды обработают специальным составом, который сохранит древнюю кладку. С южной стороны мечети рабочие снимают около 90 см грунта, чтобы раскрыть исторические оконные проемы, которые за столетия частично ушли под землю. Одновременно укрепляется фундамент ограждения.

