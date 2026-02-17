Олимпийский чемпион Гацалов оправдан по допинговому делу

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) полностью сняло все обвинения в применении допинга с главного тренера сборной России по вольной борьбе олимпийского чемпиона Хаджимурата Гацалова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

«Хаджимурат Гацалов был полностью оправдан, все обвинения сняты, и он уже вернулся к работе в должности главного тренера. Мы в его невиновности не сомневались ни на секунду»,— заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

По его словам, Хаджимурата Гацалова обвинили по надуманным причинам, ссылаясь на показания информатора.

«Имя Гацалова золотыми буквами вписано в историю мировой борьбы, это один из самых титулованных борцов современности, олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира»,— отметил он.

Хаджимурат Гацалов руководит сборной России по вольной борьбе с 2023 года. Он завоевал золото Олимпиады-2004, пять раз становился чемпионом мира и трижды — чемпионом Европы.

Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 10 мая 2015 года на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В LIMS содержались сведения о проверках российских атлетов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года в рамках соглашения о восстановлении прав РУСАДА данные передали Всемирному антидопинговому агентству.

ITA было создано Международным олимпийским комитетом в марте 2017 года. В ноябре 2018-го агентство по поручению МОК начало перепроверку допинг-проб с Олимпиады-2012.

Тат Гаспарян