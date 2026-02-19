В Дагестане планируют увеличить площадь орошаемых земель до 69,4 тысячи гектаров

В Дагестане планируют увеличить площадь орошаемых земель до 69,4 тыс. га за счет реконструкции оросительных систем в Кизлярском и Тарумовском районах. Общий объем финансирования проекта составит 4,2 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В программу реконструкции на 2025–2030 годы включили два крупных объекта. Первый — модернизация каналов, коллекторов и сооружений Старо-Теречной оросительной системы в Кизлярском районе. Второй — обновление Таловской оросительной системы, которая охватывает Кизлярский и Тарумовский районы. В 2025 году по обоим проектам стартовали проектно-изыскательские работы, а уже в этом году планируется получить положительное заключение государственной экспертизы.

Константин Соловьев