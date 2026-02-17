Экс-замглавы Ставрополя осудили за вывод 10,5 млн рублей из бюджета

Ленинский районный суд Ставрополя признал бывшего заместителя главы администрации города, руководившего комитетом городского хозяйства, виновным в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Суд приговорил чиновника к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил его права занимать должности на государственной службе, связанные с представительскими функциями или организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на 2,5 года.

Чиновник заключил муниципальные контракты с тремя подрядными организациями на благоустройство общественных территорий Ставрополя. Сделки проходили в мае 2019 года и с марта 2020-го по май 2021-го, их общая сумма превысила 441 млн руб. Он заведомо знал об отсутствии экспертизы результатов работ и подписанных заказчиком актов приемки. Тем не менее чиновник утвердил справки о стоимости мероприятий.

В результате подрядчики получили на свои счета бюджетные средства за невыполненные работы. Ущерб составил свыше 10,5 млн руб. Прокуратура края поддержала государственное обвинение и настояла на виновности экс-чиновника. Суд учел представленные доказательства — документы контрактов, платежные ведомости и отсутствие приемки работ.

Ранее следствие связывало нарушения с конкретными проектами. Один контракт на 449 млн руб. с ООО «Технология» касался реконструкции Комсомольского и Пионерского прудов. Подрядчик должен был уложить брусчатку из натурального камня, но получил более 25 млн руб. за неисполненное. Прокуратура инициировала проверку, ФСБ предоставила оперативные материалы. Другой договор на 214 млн руб. привел к перечислению 15,7 млн руб. подрядчику без результата.

Изначально СК квалифицировал действия как превышение полномочий с тяжкими последствиями по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ из-за крупного ущерба. К судебному разбирательству обвинение смягчили до базовой части статьи. Приговор не вступил в законную силу, защита может подать апелляцию.

Станислав Маслаков