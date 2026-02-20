В Ставрополе арестовали замминистра культуры края по делу о хищении 19 млн рублей

Ленинский районный суд Ставрополя отправил под стражу первого заместителя министра культуры Ставропольского края, проходящую по делу о мошенничестве в особо крупном размере при организации Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте», сообщает Объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО сроком на 1 месяц 6 суток по ходатайству следствия, которое настаивало, что фигурантка может повлиять на свидетелей и материалы дела. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

По версии следствия, чиновница занимала пост первого замминистра культуры и отвечала за подготовку и проведение масштабных культурных мероприятий в регионе, включая фестиваль «На высоте», который проходил в формате всероссийского творческого форума для работающей молодежи. Следствие утверждает, что она действовала в составе группы лиц по предварительному сговору, куда, по другим материалам дела, входили также помощник губернатора края и представители коммерческих структур, специализирующихся на организации мероприятий. Участники группы, по данным силовиков, заранее распределили роли между чиновниками и подрядчиками, чтобы провести закупку услуг по завышенной цене и вывести разницу в виде похищенных бюджетных средств.

Схема, по которой, как считают следователи, похитили деньги, строилась на подмене реальной стоимости услуг фиктивными коммерческими предложениями. Чиновники и аффилированные предприниматели подготовили документы с недостоверными сведениями о стоимости услуг по организации и проведению фестиваля «На высоте» и передали их в краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Ставропольский краевой Дом народного творчества», выступавшее заказчиком мероприятия. На основании этих документов учредитель заключил контракт с выбранной коммерческой структурой на сумму, существенно превышающую реальную рыночную стоимость работ по сценическому и техническому обеспечению, размещению участников и информационному сопровождению.

Следствие оценивает ущерб краевому бюджету более чем в 19 млн руб., указывая на разницу между фактическими затратами исполнителя и суммой, перечисленной по госконтракту. В отдельных процессуальных документах фигурирует точная сумма завышения стоимости услуг — 19,73 млн руб., которые, по версии следствия, подозреваемые присвоили через подконтрольные фирмы. Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы и крупный штраф за мошенничество, сопряженное с хищением в особо крупном размере.

Станислав Маслаков