Доля некачественного молока на Ставрополье выросла в три раза за год

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю изъяло из торговли 2,5 тонны некачественной молочной продукции по итогам контроля за 2025 год. Как сообщает пресс-служба ведомства, в регионе выявлено значительное ухудшение качества товаров по нескольким показателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Специалисты исследовали 1186 образцов молочной продукции на 804 предприятиях с применением лабораторных методов. Проверки показали троекратный рост доли некачественных товаров.

Нарушения по микробиологическим показателям увеличились с 1,4% в 2024 году до 4,9% в 2025-м. Проблемы с идентификацией и органолептическими характеристиками выросли с 3,2% до 4,7%. Недостатки маркировки зафиксированы в шести образцах — 9,5% против 2,8% годом ранее.

При этом все пробы соответствовали санитарно-химическим и радиологическим нормативам. В молочной продукции не обнаружили генно-модифицированные организмы, антибиотики и пестициды.

На Государственный информационный ресурс защиты прав потребителей поступило 140 сообщений о выявлении некачественной молочной продукции, что составило 37,6% от общего числа уведомлений.

По фактам нарушений ведомство приостановило реализацию товаров и применило административные меры к производителям и продавцам. С полок изъяли семь партий молочной продукции общим весом 2,44 тонны.

В профилактических целях Роспотребнадзор провёл мероприятия в отношении 1520 подконтрольных организаций, включая визиты, консультации, информирование и предостережения о недопустимости нарушений требований.

Тат Гаспарян