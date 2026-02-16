В регионах Северного Кавказа задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия

В Ставропольском крае и Северной Осетии правоохранители задержали подозреваемых в участии в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего было задержано 86 жителей из 37 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Следственные мероприятия провели в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Луганской Народной Республике, республиках Алтай, Карелия, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Тыва и Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском крае, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Ульяновской и Херсонской областях.

Из незаконного оборота изъяли 124 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них — 11 автоматов, 40 пистолетов и револьверов, 73 винтовки, карабина и ружья, 5 гранатометов, а также 36 гранат, более 19,6 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), свыше 15 тыс. патронов различного калибра. Правоохранители пресекли деятельность 19 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Константин Соловьев